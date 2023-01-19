На форумі в Давосі стартував проєкт Фонду Віктора Пінчука Ukraine is You

Проєкт відкрився в Українському домі

В Українському домі в Давосі, де триває Всесвітній економічний форум, відкрився проєкт Ukraine is You. Він складається з серії лекцій та двох виставок: про звільнення Херсону від російських окупантів та про військові злочини держави-агресора. Проєкт створено Фондом Віктора Пінчука у співпраці з Офісом президента України.

На церемонії відкриття проєкту Ukraine is You Віктор Пінчук відзначив, що представлені на виставках експонати мають прискорити усвідомлення учасниками Всесвітнього економічного форуму необхідності активної допомоги Україні.

"За три дні до початку Всесвітнього економічного форуму російська ракета впала на житловий будинок у моєму рідному місті, Дніпрі. Я добре знаю цей район міста. Мій друг жив у цьому будинку. З-під завалів дістали більше 40 загиблих. Я пропоную кожному учаснику Всесвітнього економічного форуму уявити себе в квартирі цього будинку у секунду, коли туди потрапила ракета Х-22. В України немає засобів збивати ці ракети. Але такі установки є — це Patriot. Якщо виставки проєкту Ukraine is You допоможе людям, які приймають рішення, уявити себе українцями у цій трагедії, це може прискорити прийняття рішень про допомогу Україні. Я вірю в силу мистецтва", — відзначив Віктор Пінчук.

Президент Польщі Анжей Дуда на церемонії відкриття проєкту Ukraine is You заявив про намір його країни продовжити повну підтримку України.

"Коли ми спілкуємось з Президентом Володимиром Зеленським, він говорить українською, а я польською, і ми чудово все розуміємо. Особливо, коли йдеться про те, куди йти російському кораблю. На виставках проєкту Ukraine is You у Давосі представлені наочні докази злочинів російських агресорів. Це не якась делікатна війна XXI сторіччя, це не війна на моніторах. Це брутальна страшна війна, де люди втрачають життя. Ця війна може бути завершена лише в один спосіб — вигнання російських окупантів з України і покарання всіх, хто відповідає за воєнні злочини", — зауважив Анжей Дуда.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак а церемонії відкриття проєкту Ukraine is You закликав усіх учасників Всесвітнього економічного форуму у Давосі сприяти створенню Спеціалізованого міжнародного трибуналу для покарання за воєнні злочини, а також змінам до національного законодавства країн G7 щодо використання конфіскованих російських активів.

"Ми закликаємо весь цивілізований світ зробити все, щоб Генасамблея ООН створила Спеціалізований міжнародний трибунал, який притягне до відповідальності дві категорії злочинців. Перша — ті, хто вбиває українців на цій війні. Загинули тисячі цивільних людей, зокрема 453 дитини. Друга категорія — ті, хто приймав рішення про розв’язання цієї війни. Вони мають бути покарані. Не менш важливим є прийняття змін до національного законодавства західних країн, яке дозволить спрямувати конфісковані активи держави-агресора, зокрема, її валютні резерви, на відновлення України. Війною зруйновано 54 тисячі житлових будинків, 280 освітніх закладів, 316 лікарень, тисячі підприємств. Відбудова має відбуватись за рахунок активів агресора", — підкреслив Андрій Єрмак.

Всесвітній економічний форум у Давосі відкрився 16 січня і триватиме до 20 січня. В рамках форуму традиційно працює Український дім, співзасновником якого є Фонд Віктора Пінчука.