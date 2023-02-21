Підтримка незмінна: Kyiv Jewish Forum засвідчив, що світ залишається з Україною

Київський єврейський форум зібрав на своєму майданчику широке коло лідерів громадської думки

Практичні рішення щодо надання Україні зброї, які ухвалюють на зустрічах формату "Рамштайн", були б неможливі без тривалої роботи з громадською думкою демократичних соціумів та їхніх лідерів. Широке коло таких лідерів зібрав цьогоріч Київський єврейський форум (Kyiv Jewish Forum) , робота якого тривала з 15 по 16 лютого з головним майданчиком у Вашингтоні.

"Американська столиця зараз особливо важлива. Саме тут приймаються ключові рішення сучасності", – сказав президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, котрий є ініціатором KJF.

Темою форуму була російсько-українська війна, а сам захід приурочено до річниці повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року. Його гасло – Stand with Ukraine – є заявою про єднання довкола України, яке дозволило нашій державі здобувати вирішальні перемоги на полі бою, підкреслив Ложкін.

"Світова єврейська громада також зробила величезний внесок у підтримку України, за що була нагороджена найпрестижнішою нагородою в єврейському світі – Genesis Prize. Вони допомогли українцям пережити ці 12 місяців, і продовжують допомагати", – сказав засновник KJF.

Водночас він додав, що наші партнери свідомі того, що "перемога України означатиме перемогу міжнародного порядку, який ґрунтується на демократії, правах людини та верховенстві права".

Іншими словами, якби Україна програла у розв’язаній проти неї війні, це означало би програш всього світу. Про те, як запобігти такому сценарію, і говорили на форумі.

"Українці борються за всіх нас"

Те, що наша нація стоїть нині за всі інші нації, підкреслив під час форуму експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. "Українці борються за поляків, за грузин, за молдаван, за балтійців. Вони борються за кожну країну, яка може зазнати зміни своїх кордонів силою в будь-якій точці світу. Це величезна жертва, яку вони приносять", – зазначив він.

Джонсон висловив побоювання, що осмислення цієї жертви все ще є недостатнім.

"Мене турбує виснаження України. Я переживаю, що люди не розуміють терміновості допомоги Україні. Їхні страждання жахливі. Вони втрачають багато, багато сміливих чоловіків та жінок в бою. Вони втрачають мирних жителів. Діти гинуть під час нападів на населені пункти. Їм потрібна допомога. Їм потрібно більше озброєння", – наголосив колишній прем’єр.

Суголосним зі словами Джонсона був виступ на форумі американського конгресмена, члена Демократичної партії США Бреда Шермана. "Америка повинна зробити більше. Більше допомоги, більше санкцій, поки Путін не піде. Сполучені Штати та наші союзники підтримують не лише Україну, але й демократію як концепцію та заснований на правилах міжнародний порядок, який ми не можемо дозволити Путіну підірвати", – сказав він.

А міністр оборони США у 2011-2013 роках, колишній директор ЦРУ Леон Панетта зазначив, що вважає російсько-українську війну найважливішою війною XXI століття, адже вона є тестом на здатність демократії протистояти тоталітарним режимам по всьому світу.

Панетта вказав на декілька причин, через які вся необхідна допомога Україні має бути надана якнайшвидше й у повному обсязі. По-перше, зазначив він, затяжна війна в Україні здатна закласти тріщину у єдність союзників, які зараз – на боці України. По-друге, те, як буде відкинутий та покараний агресор в Україні має стати уроком для інших потенційних агресорів – для Китаю та Північній Кореї. По-третє, Україні необхідно якомога швидше звільнити свої території, включно із Кримом.

"Я сподіваюся, що США та НАТО визнають, що це критичний момент, я думаю, що 2023 рік остаточно вирішить, що станеться в Україні… Для того, щоб Росія продовжувала програвати, ми повинні переконатися, що Україна повністю озброєна і повністю здатна не тільки захищатися, але й вести наступ проти Росії", – резюмував Панетта.

Для успішного наступу Україні необхідно мати достатньо зброї та фінансових ресурсів, про що на форумі також йшла мова.

Більше зброї для України

На те, що війна розтягнеться у часі, якщо союзники України не нададуть нашій державі все, що необхідно для перемоги, вказав і колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США Джон Гербст.

Він зауважив, що оскільки Путін хоче мати ефективний політичний контроль над усіма державами, які раніше входили до складу Радянського Союзу, Україна для США зараз є місцем, де можна перемогти Путіна, аби не довелося перемагати його в країнах Балтії за допомогою американських військ.

"І хоча $50 млрд на рік (допомоги від США Україні – Авт.) здаються великою сумою, це приблизно 6% нашого оборонного бюджету. За ці $50 млрд на рік Україна знищила від 30 до 50% звичайного військового потенціалу Москви. Це величезна інвестиція в американську безпеку", – переконаний Гербст.

Із послом солідарна конгресвумен Марсі Каптур. Перемогу України у війні вона називає першочерговим завданням. Це, на її думку, започаткує нову еру і принесе користь багатьом країнам регіону, а не лише Україні. "Я думаю, що Конгрес продовжуватиме підтримувати зусилля України, наскільки це можливо, за допомогою обладнання та поставок", – сказала вона.

Її колега демократ Бред Шерман розповів, що американська допомога Україні спершу стикалися з великою протидією у США, включно із періодом, коли експрезидент Дональд Трамп тимчасово заблокував допомогу Україні.

Але "за президента Байдена ми подвоїли нашу військову допомогу Україні і на сьогоднішній день надали більше, ніж усі інші країни разом узяті – це загалом 30 млрд доларів допомоги Україні у сфері безпеки з січня 2021 року, забезпечуючи країну такими оборонними ресурсами, які їй потрібні – від зенітних Stinger до Javelin", – зауважив Шерман.

При цьому, як наголосила посол України в США Оксана Маркарова, союзники можуть бути спокійні за надану ними зброю. Вся допомога від США використовується Україною ефективно і прозоро, про що в тому числі свідчать офіційні заяви від Сполучених Штатів про те, що немає жодних ознак нецільового використання коштів.

"Я не бачу ознак втоми від України. Працюючи з попереднім Конгресом, зараз активно працюючи з новим Конгресом, працюючи з адміністрацією, працюючи з усіма тут у Вашингтоні і скрізь у Сполучених Штатах, я відчуваю дуже сильну двопартійну підтримку і підтримку багатьох людей. Ми також бачимо це у результатах соціологічних опитувань", – наголосила Маркарова.

Двопартійна підтримка

Про одночасну підтримку України з боку двох представлених у законодавчому органі США партій – Демократичної та Республіканської – говорила не лише Маркарова. Її відзначали і цитовані вище Бред Шерман та Марсі Каптур. Те, що парламент США не має різночитань з цього приводу, зауважив і Джон Гербст.

"Республіканське лідерство в Конгресі дуже сильне в цьому питанні. Вони не тільки підтримують широку допомогу, яку пропонує адміністрація Байдена, вони збільшують допомогу і хочуть надіслати передові системи озброєнь, такі як ударна зброя, ракети більшої дальності, F-16, які адміністрація Байдена все ще боїться надсилати", – сказав він.

Гербст вважає, що американська підтримка України продовжуватиметься на нинішньому рівні з повільним нарощуванням більш сучасних озброєнь протягом щонайменше наступних 24 місяців. Посол переконаний у тому, що швидкість перемоги України напряму залежить від темпів поставок зброї дальнього радіуса дії.

У тому, що і Республіканська, і Демократичні партії Сполучених Штатів Америки й надалі підтримуватимуть Україну спільними зусиллями, присутніх на форумі запевнив колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.

"Я впевнений, що сильна двопартійна підтримка триватиме. Хороша новина полягає в тому, що всі кошти, які будуть витрачені США цього року для підтримки України, вже погоджені та виділені. Тож нам не потрібно турбуватися про це", – сказав Годжес.

Важливим є те, що Годжес, як і Панетта, підтримує звільнення окупованого Криму. І наголошує на тому, що Крим є великою матеріально-технічною базою і стартовим майданчиком для російських безпілотників та ВПС. Через це Панетта застерігає від будь-яких угод, через які Україна може відмовитися від Криму.

"Від Одеси до Севастополя всього 300 кілометрів по прямій. Таким чином, Чорноморський флот в змозі переривати або блокувати комерційні перевезення, які надходять і виходять з Одеси. І, звичайно, поки вони окупують Крим, вони можуть продовжувати блокувати доступ до Азовського моря та вихід з нього. Маріуполь чи звільнені порти ніколи не зможуть відновитись та стати функціональними, доки Росія контролює доступ до моря", – акцентує Годжес.

А тим часом міністр оборони України Олексій Резніков каже про зорієнтованість на те, щоб у майбутньому Україна могла максимально спиралася на власний військово-промисловий комплекс. Про це він також заявив на полях Kyiv Jewish Forum.

"Ми виробляємо надзвичайно ефективну зброю. ПТРК "Стугна", ракети "Нептун" – це вже світові бренди. Ми маємо ще низку таких, проте я поки що не можу казати про них публічно", – повідомив Резніков.

Водночас, наголосив він, оборонна індустрія України зазнала суттєвих руйнувань. Як приклад міністр навів виробництво танків, яке було прив’язано до підприємств на сході – у Харкові, Маріуполі. "Тому зараз ми не в змозі забезпечити свою армію танками. І просимо про міжнародну підтримку", – зазначив міністр.

На переконання Резнікова, нинішня допомога наших партнерів є, зокрема, й інвестиціями в українське виробництво.

А спільні дії цивілізованого світу, покликані наблизити перемогу України, є безпрограшним "капіталовкладенням" у мирне та стабільне життя в майбутньому – в просуванні такого бачення були одностайними всі учасники Київського єврейського форуму.