Поддержка неизменна: Kyiv Jewish Forum показал, что мир остается с Украиной

Киевский еврейский форум собрал на своей площадке широкий круг лидеров общественного мнения

Практические решения о предоставлении Украине оружия, которые принимаются на встречах формата "Рамштайн", были бы невозможны без длительной работы с общественным мнением демократических социумов и их лидеров. Широкий круг таких лидеров собрал в этом году Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) , чья работа продолжалась с 15 по 16 февраля главной площадкой в Вашингтоне.

"Американская столица сейчас особенно важна. Именно здесь принимаются ключевые решения современности", – сказал президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, инициатор KJF.

Темой форума была российско-украинская война, а само мероприятие приурочено к годовщине полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года. Его лозунг – Stand with Ukraine – является заявлением о единении вокруг Украины, которое позволило нашему государству одерживать решающие победы на поле боя, подчеркнул Ложкин.

"Мировое еврейское общество также внесло огромный вклад в поддержку Украины, за что было награждено самой престижной наградой в еврейском мире – Genesis Prize. Они помогли украинцам пережить эти 12 месяцев и продолжают помогать", – сказал основатель KJF.

В то же время он добавил, что наши партнеры осознают, что "победа Украины будет означать победу международного порядка, основанного на демократии, правах человека и верховенстве права".

Иными словами, если бы Украина проиграла в развязанной против нее войне, это означало бы проигрыш всего мира. О том, как предотвратить такой сценарий, и говорили на форуме.

"Украинцы борются за всех нас"

То, что наша нация стоит сейчас за все остальные нации, подчеркнул во время форума экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Украинцы борются за поляков, за грузин, за молдаван, за балтийцев. Они борются за каждую страну, которая может претерпеть изменения своих границ силой в любой точке мира. Это огромная жертва, которую они приносят", – сказал он.

Джонсон выразил опасение, что осмысление этой жертвы все еще недостаточно.

"Меня беспокоит истощение Украины. Я переживаю, что люди не понимают срочность помощи Украине. Их страдания ужасны. Они теряют много, много смелых мужчин и женщин в бою. Они теряют мирных жителей. Дети гибнут при нападениях на населенные пункты. Им нужна помощь. Им нужно большее вооружение", – подчеркнул бывший премьер.

Созвучным со словами Джонсона было выступление на форуме американского конгрессмена, члена Демократической партии США Брэда Шермана. "Америка должна сделать больше. Больше помощи, больше санкций, пока Путин не уйдет. Соединенные Штаты и наши союзники поддерживают не только Украину, но и демократию как концепцию и основанный на правилах международного порядка, который мы не можем позволить Путину взорвать", – сказал он.

Министр обороны США в 2011-2013 годах, бывший директор ЦРУ Леон Панетта отметил, что считает российско-украинскую войну важнейшей войной XXI века, ведь она является тестом на способность демократии противостоять тоталитарным режимам по всему миру.

Панетта указал на несколько причин, по которым вся необходимая помощь Украине должна быть оказана как можно быстрее и в полном объеме. Во-первых, отметил он, затяжная война в Украине способна создать трещину в единстве союзников, которые сейчас находятся на стороне Украины. Во-вторых, то, как будет отвергнут и наказан агрессор в Украине, должно стать уроком для других потенциальных агрессоров – для Китая и Северной Кореи. В-третьих, Украине необходимо как можно скорее освободить свои территории, включая Крым.

"Я надеюсь, что США и НАТО признают, что это критический момент, я думаю, что 2023 год окончательно решит, что произойдет в Украине… Для того чтобы Россия продолжала проигрывать, мы должны убедиться, что Украина полностью вооружена и способна не только защищаться, но и вести наступление против России", – резюмировал Панетта.

Для успешного наступления Украине необходимо иметь достаточное количество оружия и финансовых ресурсов, о чем на форуме также шла речь.

Больше оружия для Украины

На то, что война растянется во времени, если союзники Украины не предоставят нашему государству все, что необходимо для победы, указал и бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст.

Он отметил, что поскольку Путин хочет иметь эффективный политический контроль над всеми государствами, ранее входившими в состав Советского Союза, Украина для США сейчас является местом, где можно победить Путина, чтобы не пришлось побеждать его в странах Балтии с помощью американских войск.

"И хотя $50 млрд в год (помощи от США Украине – Авт.) кажутся большой суммой, это примерно 6% нашего оборонного бюджета. За эти $50 млрд в год Украина уничтожила от 30 до 50% обычного военного потенциала Москвы. Это огромная инвестиция в американскую безопасность", – убежден Хербст.

С послом солидарна конгрессвумен Марси Каптур. Победу Украины в войне она называет первоочередной задачей. Это, по ее мнению, начнет новую эру и принесет пользу многим странам региона, а не только Украине. "Я думаю, что Конгресс будет продолжать поддерживать усилия Украины насколько это возможно с помощью оборудования и поставок", – сказала она.

Ее коллега демократ Брэд Шерман рассказал, что американская помощь Украине сначала сталкивались с большим противодействием в США, включая период, когда экспрезидент Дональд Трамп временно заблокировал помощь Украине.

Но "при президенте Байдене мы удвоили нашу военную помощь Украине и на сегодняшний день оказали ее больше, чем все другие страны вместе взятые – это в общей сложности 30 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности с января 2021 года, обеспечивая страну такими оборонными ресурсами, которые ей нужны – от зенитных Stinger до Javelin", – отметил Шерман.

При этом, как подчеркнула посол Украины в США Оксана Маркарова, союзники могут быть спокойны за предоставленное им оружие. Вся помощь от США используется Украиной эффективно и прозрачно, о чем, в том числе, свидетельствуют официальные заявления от Соединенных Штатов о том, что нет никаких признаков нецелевого использования средств.

"Я не вижу признаков усталости от Украины. Работая с предыдущим Конгрессом, сейчас активно работая с новым Конгрессом, работая с администрацией, работая со всеми здесь в Вашингтоне и везде в Соединенных Штатах, я чувствую очень сильную двухпартийную поддержку и поддержку многих людей. Мы также видим это в результатах социологических опросов", – подчеркнула Маркарова.

Двухпартийная поддержка

Об одновременной поддержке Украины со стороны двух представленных в законодательном органе США партий – Демократической и Республиканской – говорила не только Маркарова. Ее отмечали и цитируемые выше Брэд Шерман и Марси Каптур. То, что парламент США не имеет разночтений в этом отношении, отметил и Джон Хербст.

"Республиканское лидерство в Конгрессе очень сильно в этом вопросе. Они не только поддерживают широкую помощь, которую предлагает администрация Байдена, они увеличивают помощь и хотят направить передовые системы вооружений, такие как ударное оружие, ракеты большей дальности, F-16, которые администрация Байдена все еще боится посылать", – сказал он.

Хербст считает, что американская поддержка Украины будет продолжаться на нынешнем уровне с медленным наращиванием более современных вооружений в течение, по меньшей мере, следующих 24 месяцев. Посол убежден, что скорость победы Украины напрямую зависит от темпов поставок оружия дальнего радиуса действия.

В том, что и Республиканская, и Демократические партии Соединенных Штатов Америки и дальше будут поддерживать Украину совместными усилиями будут поддерживать Украину, присутствовавших на форуме заверил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я уверен, что сильная двухпартийная поддержка будет продолжаться. Хорошая новость состоит в том, что все средства, которые будут потрачены США в этом году для поддержки Украины, уже согласованы и выделены. Так что нам не нужно беспокоиться об этом", – сказал Ходжес.

Важно то, что Ходжес, как и Панетта, поддерживает освобождение оккупированного Крыма. И подчеркивает, что Крым является большой материально-технической базой и стартовой площадкой для российских беспилотников и ВВС. Поэтому Панетта предостерегает от любых соглашений, из-за которых Украина может отказаться от Крыма.

"От Одессы до Севастополя всего 300 километров по прямой. Таким образом, Черноморский флот в состоянии прерывать или блокировать поступающие и выходящие из Одессы коммерческие перевозки. И, конечно, пока они оккупируют Крым, они могут продолжать блокировать доступ и выход из Азовского моря. Мариуполь или освобожденные порты никогда не смогут восстановиться и стать функциональными, пока Россия не контролирует доступ к морю", – акцентирует Ходжес.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников говорит об ориентированности на то, чтобы в будущем Украина могла максимально опираться на собственный военно-промышленный комплекс. Об этом он также заявил на полях Kyiv Jewish Forum.

"Мы производим очень эффективное оружие. ПТРК "Стугна", ракеты "Нептун" – это уже мировые бренды. У нас еще ряд таких, однако я пока не могу говорить о них публично", – сообщил Резников.

В то же время, подчеркнул он, оборонная индустрия Украины испытала существенные разрушения. В качестве примера министр привел производство танков, которое было привязано к предприятиям на востоке – в Харькове, Мариуполе. Поэтому сейчас мы не в состоянии обеспечить свою армию танками. И просим о международной поддержке", – отметил министр.

По убеждению Резникова, нынешняя помощь наших партнеров, является, в частности, инвестициями в украинское производство.

А совместные действия цивилизованного мира, призванные приблизить победу Украины, являются беспроигрышным "капиталовложением" в мирную и стабильную жизнь в будущем – в продвижении такого видения были единодушны все участники Киевского еврейского форума.