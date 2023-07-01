Захід бачить слабкість путіна та готує сценарії на випадок розпаду росії - Юрій Гудименко

Розпад рф більше не "табу" в публічному просторі західної політики, вважає Юрій Гудименко

Спроба Пригожина дійти до Москви викликала неабиякий резонанс серед політиків Заходу і спровокувала ланцюгову реакцію. Після того, як на поле вийшли нові гравці, а путін продемонстрував свою неспроможність, тема розпаду росії перестала бути "табу" в публічному просторі.

Про це в інтерв’ю Радіо НВ розповів ветеран, історик та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Всередині росії багато гравців зрозуміли, наскільки легко дійти до Москви і наскільки слабкою є влада Путіна зараз. Водночас наші західні партнери доволі негативно ставляться до ідеї розпаду росії. На їх думку, це маргінальна історія, адже будуть під питанням доступ до зброї, комунікація з Китаєм. Якщо раніше про це не задумувалися, то тепер Захід розуміє, що краще мати запасний план на цей період", — зазначив Юрій Гудименко.

Також історик додав, що навіть колишній президент США Дональд Трамп, який відомий своєю лояльністю до Путіна, зараз прозрів. Це стосується і канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца, який теж почав проговорювати дезінтеграцію росії.

"Тема розпаду російської федерації раніше не виходила в публічну площину, а високопосадовці мовчали про такий розвиток подій. "Акела промахнувся", ослаб. Бо ж політики — це вовки, а зараз вони почули запах крові. Орбан, який цього не помічає, нагадує людину, яка поставила все на хвору конячку в перегонах і щиро вірить, що станеться диво. Інші політики, які дивляться на Орбана і поки не мають сформованої позиції, думають що Орбан таки щось знає. Адже не може він бути настільки впевнений без додаткової інформації. Втім, це не так. Він підсвідомо підігрує російській пропаганді, не отримуючи при цьому жодних "темників" чи інструкцій", — підсумував Гудименко.