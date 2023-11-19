У Парижі говорять про підтримку Лівану, у США - про ризики потрапляння французької зброї до терористів

Французьке озброєння може бути використане Іраном та росією проти Заходу

Політика французького президента Макрона увійшла у фазу конфронтації з дипломатією Ізраїлю, Британії та Штатів. Існує військово-політичний альянс Франції з Вірменією. Єреван публічно визнає військово-стратегічне партнерство з Іраном, фактично протерористичною країною, та Ліваном, на території якого діє Хізбалла. Мало того, у Парижі приступили до підготовки експорту озброєнь до Вірменії.

Про це пише політолог Світлана Кушнір на Цензорі.

Рупор поміркованих республіканців США The National Interest 16 листопада розкритикував позицію Парижа: "Існує високий ризик того, що будь-яка військова техніка, що постачається до ліванської армії, потрапить до Хізбалли або її господаря Ірану. Франція проігнорувала цей ризик, незважаючи на постійні ракетні обстріли Хізбалла півночі Ізраїлю".

Політика Макрона щодо нинішньої ескалації арабо-ізраїльського конфлікту абсолютно суперечить генеральній лінії США та Британії. У той час, як Вашингтон і Лондон виступають проти припинення вогню в секторі Газа, оскільки це буде вигідно тільки ХАМАСу. Париж 11 листопада у різкій формі закликав Ізраїль припинити воєнні дії. Макрон назвав Єврейську державу "вбивцею немовлят та жінок".

Політика Макрона входить у конфронтацію з інтересами США, котрий іноді ЄС – у Ізраїлі, а й у Південному Кавказі. Мова про військово-політичне співробітництво Франції з Вірменією, влада якої публічно визнає військово-стратегічне партнерство з Іраном.

Париж розпочав підготовку вибудовування системи експорту озброєнь Вірменії.

Авторитетне французьке видання Le Monde, коментуючи деталі франко-вірменського військового співробітництва, анонсувало, що воно включатиме постачання невизначеної кількості ракет Mistral малої дальності, постачання трьох радарів GM200, призначених для виявлення повітряних загроз на відстані до 250 км. Також відправлення до Вірменії французьких військовослужбовців на початок 2024 року для підготовки ЗС країни.

Українські та європейські ЗМІ неодноразово попереджали, що Вірменія відіграє роль великого хаба поставок до РФ санкційної продукції, а також є військово-логістичною опорою російсько-іранського альянсу. Як і Україна, Ізраїль також побоюється постачання французьких озброєнь до Вірменії. "Зброя з Франції, потрапивши з Вірменії до Тегерану, там будуть використовуватися для модернізації зброї, яка поставляється ХАМАСу, Хізбаллі та Ісламському джихаду". Однак попередження західних, ізраїльських і навіть французьких ЗМІ не спонукали Париж відмовитися від військових поставок до Єревану.

Суперечність особливо помітна на тлі того, що ЄС є посередником у врегулюванні відносин Баку з Єреваном та сприяє досягненню миру на Південному Кавказі. Постачанням Вірменії озброєнь Париж остаточно закріпив за собою статус одного з трьох військово-політичних покровителів Єревана – нарівні з Москвою та Тегераном.