Переворот у Путіна, зрив виборів у США та інопланетяни: Politico назвало "чорних лебедів" 2024 року

Не виключається навіть контакт із інопланетянами

За останні кілька років людство стало свідками того, як немислиме стало реальністю. Ряд футуристів та технологів, істориків та політологів, зовнішньополітичних аналітиків та інших досвідчених прогнозистів назвали "чорних лебедів" (важкопрогнозовані та рідкісні події, які мають значні наслідки) 2024-го року.

Про це пише Politico. Серед них ціла низка потрясінь і катастроф, створених матір’ю-природою, людством і навіть інопланетянами.

"Це не їхні прогнози на рік, який, напевно, буде бурхливим, але всі вони можливі. Навіть інопланетяни", — пишуть журналісти.

Зрив виборів у США

"Прибічники Байдена стурбовані кінцем демократії. Прибічники Трампа стурбовані тим, що демократи хочуть кинути колишнього президента у в’язницю. І є безліч противників (Росія, Іран та Північна Корея), яким найбільше хотілося б бачити ще більший хаос із боку американців.

Це означає, що зусилля з підриву виборів можуть бути успішними і можуть виходити від різних суб’єктів — від кібератак, діпфейків та дезінформації, фізичних атак на виборчий процес і контрольованих масових заворушень, насильницького втручання і навіть тероризму з метою підриву виборів…

зрив виборів у США в 2024 році здається мені правдоподібним і глибоко тривожним", — вважає один із експертів.

Китайський сюрприз

"Конфлікт із Китаєм спалахнув через кілька місяців після того, як кандидат від Демократичної прогресивної партії Лай Цзін-те був обраний на президентських виборах у Тайвані 13 січня з більшою перевагою, ніж очікувалося. Це спонукає його проголосити незалежність Тайваню від Китаю всупереч порадам адміністрації Байдену але за підтримки низки республіканців у Конгресі.Китай запроваджує карантин, припиняючи торгівлю з островом, що тільки посилює рішучість Тайваню бути незалежним, і якраз у жовтні, коли президентська кампанія США розпалюється, Китай розпочинає військову операцію.

Адміністрація Байдена вважає, що вона не має іншого вибору, окрім як організувати військовий захист острова. Сильне президентське лідерство Байдена відволікає незалежних виборців від Трампа. Переважає думка, що така війна буде настільки руйнівною з економічного погляду для Китаю, що президент Сі Цзіньпін уникне її. Однак у цьому сценарії він побоюється, що Китай назавжди втратить Тайвань, і розраховує, що адміністрація Байдена побоюватиметься втручання через побоювання можливих негативних наслідків для виборів", — такий сценарій розвитку подій припустив один із співрозмовників видання.

Є ще й альтернативний сюжет:

"Під тягарем величезного боргу, повільного економічного зростання та депресивного ринку нерухомості Китай зазнає фінансового краху, аналогічного економічної кризи 2008 року в США. Як це сталося тоді, проблеми Китаю не обмежуються ним самим або Азією, а поширюються, викликаючи глобальну рецесію. У США інфляція йде, але через зростаючу недовіру безробіття починає зростати якраз у розпалі виборчої кампанії".

Переворот проти Путіна

"Раптовий кінець режиму Путіна змінить багато політичних рівнянь у всьому світі. Принаймні один діяч відкрито агітує за державний переворот: Ілля Пономарьов, колишній член російської Думи, який проголосував проти анексії Криму в 2014 році, що призвело до його імпічменту та вигнання в Україну. Зараз він є лідером тіньового парламенту, що базується в Польщі, опозиційного телеканалу і невеликої армії під назвою "Легіон свободи Росії", яка взяла на себе відповідальність за деякі військові операції на території Росії

Або смерть Путіна може статися зсередини Кремля. Джек Дівайн, який пропрацював у ЦРУ 32 роки, нещодавно передбачив The Sun: "Путін може зникнути завтра, і я не здивуюсь, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що збирається вжити виконавчих заходів. … Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, це буде те, що ми могли б назвати палацовим переворотом", — йдеться у матеріалі.

Іншими малоймовірними, але можливими подіями у 2024 році Politico називає:

Контакт із позаземною цивілізацією;

Цифровий апокаліпсис (Що, якщо комп’ютери та супутники перестануть працювати? Хоча б на кілька днів? Що, якби вірус атакував світову банківську систему, випарувавши трильйони доларів багатства?);

Руйнування, спричинені глобальним потеплінням;

Глобальний конфлікт ("Є найімовірнішим із "чорних лебедів");

Бунт російських матерів (Через високий рівень російських втрат в Україні).

Та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Захід не був готовий до глобальної війни і чи переможе демократія авторитаризм.