Запуск ракет в КНДР: Японія з'ясувала подробиці

Світові новини:Ракети пролетіли в північно-східному напрямку від 100 до 200 кілометрів і впали у води Японського моря.

Ракети, запущені сьогодні вранці Північною Кореєю в бік моря, впали за межами виключної економічної зони Японії.

Про це інформує NHK.

"Згідно з повідомленням японського уряду, вранці в понеділок Північна Корея запустила об'єкти, які, ймовірно, є балістичними ракетами, в напрямку Японського моря. За даними уряду, вони впали за межами японської виключної економічної зони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що об'єкти пролетіли в північно-східному напрямку від 100 до 200 кілометрів і впали у води Японського моря через кілька хвилин після запуску.

Повідомлень про шкоду морським або повітряним суднам не надходило.

Уряд має намір провести засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити дії у відповідь, додає NHK.

Як повідомлялося, вранці в понеділок армія Північної Кореї здійснила запуск трьох ракет невстановленого типу в бік Японського моря.