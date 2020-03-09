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Запуск ракет в КНДР: Японія з'ясувала подробиці

Запуск ракет в КНДР: Японія з'ясувала подробиці
07:14 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Ракети пролетіли в північно-східному напрямку від 100 до 200 кілометрів і впали у води Японського моря.

Ракети, запущені сьогодні вранці Північною Кореєю в бік моря, впали за межами виключної економічної зони Японії.

Про це інформує NHK. 

"Згідно з повідомленням японського уряду, вранці в понеділок Північна Корея запустила об'єкти, які, ймовірно, є балістичними ракетами, в напрямку Японського моря. За даними уряду, вони впали за межами японської виключної економічної зони", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що об'єкти пролетіли в північно-східному напрямку від 100 до 200 кілометрів і впали у води Японського моря через кілька хвилин після запуску. 

Повідомлень про шкоду морським або повітряним суднам не надходило.

Уряд має намір провести засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити дії у відповідь, додає NHK. 

Як повідомлялося, вранці в понеділок армія Північної Кореї здійснила запуск трьох ракет невстановленого типу в бік Японського моря.

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Все по темі:

КНДР, Ракети, Японія, Японське море.
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