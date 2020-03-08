Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

В Ірані за добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу

В Ірані за добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу
18:40 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:В Ірані внаслідок зараження вірусом Covid-19 за останню добу померли 49 осіб.

Загальна кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом, сягнула 194. Про це повідомляє France 24.

"Щонайменше 194 наші співвітчизники, які захворіли на вірус Covid-19, померли", - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.

Джаханпур додав, що протягом останніх 24-х годин було підтверджено 743 нові випадки інфікування вірусом, таким чином, кількість випадків зараження в Ірані зросла до 6 566, епідемія вже поширилася в усіх провінціях країни.

49 смертей внаслідок зараження Covid-19 - це найвищий показник в Ірані протягом доби з моменту початку спалаху коронавірусу в країні.

"Коронавірус з Італії" зафіксували в Бангладеш

Як повідомлялося, 5 березня адміністрація Ірану продовжила закриття всіх шкіл та університетів по всій країні до квітня, оскільки країна бореться зі спалахом нового коронавірусу.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах інфекції надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. Станом на сьогодні, від коронавірусу у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рекорд, Иран, Смерть, Зараження, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся