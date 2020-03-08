В Ірані за добу зафіксували рекордну смертність від коронавірусу

Світові новини:В Ірані внаслідок зараження вірусом Covid-19 за останню добу померли 49 осіб.

Загальна кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом, сягнула 194. Про це повідомляє France 24.

"Щонайменше 194 наші співвітчизники, які захворіли на вірус Covid-19, померли", - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.

Джаханпур додав, що протягом останніх 24-х годин було підтверджено 743 нові випадки інфікування вірусом, таким чином, кількість випадків зараження в Ірані зросла до 6 566, епідемія вже поширилася в усіх провінціях країни.

49 смертей внаслідок зараження Covid-19 - це найвищий показник в Ірані протягом доби з моменту початку спалаху коронавірусу в країні.

Як повідомлялося, 5 березня адміністрація Ірану продовжила закриття всіх шкіл та університетів по всій країні до квітня, оскільки країна бореться зі спалахом нового коронавірусу.

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах інфекції надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, схарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в 58 країнах. Станом на сьогодні, від коронавірусу у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.