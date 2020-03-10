США почали виводити війська з Афганістану

Світові новини:Ще один американський чиновник заявив, що сотні військовослужбовців вже вирушили з країни, як раніше планувалося, але вони не будуть замінені в рамках ротації.

США почали виводити своїх військових з Афганістану - виведення передбачено у мирній угоді, яку США уклали з угрупованням "Талібан". Про це повідомляє AP.

"Американські війська почали виходити з Афганістану згідно з початковим етапом виведення військ, передбаченим мирною угодою між США та талібами", - йдеться у повідомленні.

Представник американських сил в Афганістані полковник Сонні Леггетт заявив, що США планують скоротити кількість військових в країні з приблизно 13000 до 8 600 протягом наступних чотирьох з половиною місяців.

Як повідомлялося, 29 лютого Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, покликану припинити 18-річну війну в Афганістані. Угода, що була укладена між США та рухом «Талібан», є кроком до припинення війни, встановлення миру в Афганістані, що відкриває шлях до внутрішнього афганського політичного діалогу, що має розпочатися вже 10 березня.