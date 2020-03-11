Приїхав до Пекіну - чекай карантину

Світові новини:14-ти денний карантин чекає на всіх, хто прилетів до Пекіну міжнародними авіарейсами.

Усі особи, що прилітають міжнародними рейсами до Пекіна, будуть поміщені на 14 днів у карантин, повідомляють у середу західні ЗМІ з посиланням на представника адміністрації Пекіна.

ЗМІ нагадують, що раніше влада КНР висунула вимогу відправляти в карантин осіб, що прибули до Китаю з Південної Кореї, Японії, Італії та Ірану - країн, серйозно охоплених поширенням коронавірусу.

Із грудня кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 3 158 осіб, зареєстровано 80 778 випадків зараження.

За минулу добу в материковому Китаї виявлено 24 нових хворих. Водночас із загальної кількості нових випадків захворювання в країні 10 припадають на осіб, що прибули з-за кордону.

Загалом налічується 79 інфікованих, що в'їхали до Китаю з-за кордону.