Непал скасував усі експедиції на Еверест через COVID-19

Світові новини:У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19, усі весняні експедиції альпіністів, а також вихід на Еверест скасовані.

Уряд Непалу до кінця квітня призупинив видачу туристичних віз і скасував на цей термін всі експедиції альпіністів. Про це повідомляє газета The Kathmandu Post.

"Призупинення дії віз, за винятком дипломатичних і офіційних, вступить у силу 14 березня і триватиме до 30 квітня", – йдеться у газеті.

Заборона почне діяти з 14 березня. Таке рішення позбавить Непал багатомільйонних доходів лише за одні тільки експедиції на Еверест.

У разі надзвичайної необхідності всім іноземцям, які хочуть приїхати в Непал, необхідно буде надати медичну довідку про те, що вони не мають коронавірусу, і подати на розгляд заяву в консульство Непалу в своїй країні, – заявив чиновник.

Зазначимо, що у Непалі зафіксовано один випадок зараження коронавірусом.

Що відомо про пандемію Covid-19?

Пандемію оголошують тоді, коли з'являється новий вірус грипу, який поширюється по всьому світу, а населення немає імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, вакцинації та лікування. Саме така ситуація з коронавірусом Covid-19, на який на сьогодні хворіє 126 тисяч людей по всьому світі.