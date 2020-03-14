Кількість інфікованих "вірусом смерті" зростає

Світові новини:З кожним днем кількість хворих на COVID-19 зростає. На сьогодні інфіковано вже 145 369 осіб.

Станом на ранок 14 березня у світі зареєстровано вже 145 369 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, в Італії кількість хворих перетнула позначку 17 тисяч.

Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Хопкінса.

Найбільше хворих на материковому Китаї – 80 971, в Італії – 17 660, Ірані – 11 364, Південній Кореї – 8 086, Іспанії – 5 232, Німеччині – 3 675, Франції – 3 667, США – 2 174, Швейцарії – 1 139. 71 694 пацієнтів вдалось вилікувати; 5 429 стали жертвами небезпечної недуги.

Наприкінці грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів. 1 1 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу у світі. В Україні на сьогодні зафіксовано два лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом та одна смерть.1