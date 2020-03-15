Сьогодні зафіксовано найбільший спалах коронавірусу в Японії

Світові новини:За добу зареєстровано 63 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, за увесь час спалаху інфекції це найбільші цифри.

За останню добу в Японії зареєстрували 63 нові випадки коронавірусу, що є найбільшим приростом за 24 години в країні.

Про це повідомляє NHK.

«Органи охорони здоров'я Японії повідомили про 63 нові випадки коронавірусної інфекції в суботу», - йдеться в повідомленні.

Це найвищий щоденний приріст зареєстрованих випадків захворювання, виключаючи ті, що пов'язані з круїзним лайнером Diamond Princess.

За словами японських чиновників, число підтверджених випадків у країні досягло 773. Ця цифра не включає 697 осіб з лайнера Diamond Princess і 14 осіб, які повернулися на чартерних рейсах з Китаю.

Також у суботу стало відомо про ще одну смерть, в результаті чого число жертв коронавірусу в Японії зросло до 22 і ще семи - з круїзного лайнера.