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Через коронавірус Казахстан оголосив надзвичайний стан

Через коронавірус Казахстан оголосив надзвичайний стан
15:07 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: epa.eu

Світові новини:Режим надзвичайного стану в крїні вводиться на період з 16 березня до 15 квітня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про введення режиму надзвичайного стану в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що Токаєв підписав указ, згідно із яким, режим надзвичайного стану триватиме у Казахстані в період з 16 березня до 15 квітня.

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Впродовж цього періоду в країні буде введено карантин, посилено охорону громадського порядку та особливо важливих державних і стратегічних об'єктів. Також буде обмежено функціонування великих об'єктів торгівлі, призупинено діяльність торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, виставок та інших об'єктів з масовим скупченням людей.

Крім того, влада країни вирішила обмежити в'їзд іноземцям на територію Казахстану, а також на виїзд з її території, за винятком персоналу дипломатичної служби Республіки Казахстан та іноземних держав.

Як повідомлялося, 13 березня у Казахстані виявили перші випадки інфікування коронавірусом.

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Казахстан, Пандемия, нс, Коронавірус, Касим-Жомарт Токаєв.
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