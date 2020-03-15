Через коронавірус Казахстан оголосив надзвичайний стан

Світові новини:Режим надзвичайного стану в крїні вводиться на період з 16 березня до 15 квітня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про введення режиму надзвичайного стану в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що Токаєв підписав указ, згідно із яким, режим надзвичайного стану триватиме у Казахстані в період з 16 березня до 15 квітня.

Впродовж цього періоду в країні буде введено карантин, посилено охорону громадського порядку та особливо важливих державних і стратегічних об'єктів. Також буде обмежено функціонування великих об'єктів торгівлі, призупинено діяльність торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, виставок та інших об'єктів з масовим скупченням людей.

Крім того, влада країни вирішила обмежити в'їзд іноземцям на територію Казахстану, а також на виїзд з її території, за винятком персоналу дипломатичної служби Республіки Казахстан та іноземних держав.

Як повідомлялося, 13 березня у Казахстані виявили перші випадки інфікування коронавірусом.