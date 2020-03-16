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Через коронавірус промвиробництво Китаю максимально скоротилось

Через коронавірус промвиробництво Китаю максимально скоротилось
13:54 Сьогодні Телеграф Економічна правда

Світові новини:Китайська економіка переживає кризу, замість очікуваного зростання - скорочення продаж на 20,5%.

У січні-лютому 2020 року промислове виробництво упало максимально за 30 років на тлі швидкого поширення коронавірусу, що призвело до перебоїв у китайській економіці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики.

Підкреслюється, що у січні-лютому промвиробництво Китаю упало на 13,5% у річному вимірі - це найслабший показник із січня 1990 року. У грудні 2019 року показник виріс на 6,9%.

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Аналітики, яких опитало Reuters, очікували зростання промвиробництва на 1,5%.

"Роздрібні продажі скоротилися на 20,5% в річному вимірі в порівнянні з підйомом на 0,8%, який передбачали аналітики, і зростанням на 8% в грудні. Причиною сильного скорочення стало те, що споживачі уникали місць з великим скупченням людей, таких як торгові центри, ресторани і кінотеатри.

Рівень безробіття в Китаї виріс до 6,2% в лютому в порівнянні з 5,2% в грудні", - йдеться у повідомленні.

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Все по темі:

Китай, Экономика, Ринок, Промисловість, Коронавірус, Covid-19, Промвиробництво.
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