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Українців із Казахстану евакуюють 26 березня

Українців із Казахстану евакуюють 26 березня
11:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Авіарейс для евакуації українців із Казахстану запланували на 26 березня.

Посольство України в Казахстані формує список українців для повернення додому авіарейсом «Алмати-Київ», який попередньо запланований на 26 березня. Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Посольством України в Республіці Казахстан опрацьовується питання вивезення громадян України, які наразі тимчасово перебувають на території Республіки Казахстан, в Україну. З цією метою формується відповідний список осіб для подальшої організації авіарейсу «Алмати-Київ», який попередньо запланований на 26.03.2020 р.", - ідеться в повідомленні.

У цьому зв'язку в МЗС просять українців у Казахстані терміново підтвердити свою присутність на території Алмати на заплановану дату відльоту 26 березня та надіслати на електронну поштову скриньку консульства [email protected] або повідомити на контактні номери телефонів посольства: +7-71-72-40-07-57 або +7-71-72-57-70-25 свої персональні дані (латиницею, як зазначено у паспорті громадянина України для виїзду за кордон), копію раніше придбаного авіаквитка на відліт в Україну (за наявності).

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У МЗС підкреслили, що оперативність надання зазначеної інформації та згуртованість дій дозволить співробітникам посольства якісно та максимально швидко вирішити усі необхідні питання щодо повернення українців додому.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Так, з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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Казахстан, Эвакуация, "Кордон", Українці, Коронавірус.
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