В Ухані за чотири дні поспіль не виявили нових підозр захворювання коронавірусом

Світові новини:Водночас за минулу добу зареєстровано п’ять нових летальних випадків.

У китайському місті Ухань, який стало епіцентром пандемії коронавірусу, вже чотири дні поспіль не фіксуються нові випадки захворювання.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Комітет у справах охорони здоров'я провінції Хубей заявив, що до кінця суботи загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну пневмонію COVID-19 в місті Ухань і провінції Хубей залишилася на рівні 50 005 і 67 800 осіб відповідно.

Водночас у суботу в провінції Хубей було зареєстровано 5 нових випадків з летальним результатом, серед яких 4 були зафіксовані в Ухані.

Як повідомлялося раніше, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю – 12-мільйонному місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала її надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За останніми даними, кількість інфікованих новим коронавірусом у світі перевищила 303 тисячі осіб, зафіксовано 12 966 смертей від коронавірусної хвороби.