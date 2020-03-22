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Іран не прийняв допомогу від США у протидії коронавірусу

Іран не прийняв допомогу від США у протидії коронавірусу
13:49 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Іран є третьою країною за кількістю уражених після Китаю та Італії.

Верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї відмовився від пропозиції Сполучених Штатів допомогти з протидією поширенню коронавірусу SARS-CoV-2. Про це він заявив у телевізійному зверненні з нагоди свята Новруз, повідомляє Радіо Свобода.

«У нас багато ворогів, але найгірший – це США... і тепер вони хочуть допомогти нам», – сказав Хаменеї.

Натомість він закликав Вашингтон допомогти власному населенню. Кілька сотень смертей у США пов’язують із коронавірусною хворобою Covid-19.

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Хаменеї також послався на непідтверджену конспірологічну теорію про те, що коронавірус нібито штучно створений у США. «Можливо, ваші (запропоновані – ред.) ліки – це спосіб ще більше поширити вірус», – припустив лідер Ірану.

Тим часом, за даними іранської влади, кількість смертей від коронавірусу в країні сягнула 1 685 людей. Міністерство охорони здоров’я Ірану повідомило 22 березня про ще 129 смертей протягом останньої доби. Кількість підтверджених випадків захворювання, за даними міністерства, сягає 21 638.

Чимало іранців були розлючені тимчасовим закриттям шиїтських святинь і намагалися силою прорватися до внутрішніх подвір’їв двох найбільших храмів.

Чиновники закликають іранців залишатися вдома під час святкування Новрузу, яке почалося 20 березня і вважається одним із найважливіших свят в Ірані.

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У країні зачинені школи, заборонені спортивні та культурні заходи, богослужіння обмежені.

За даними Університету Джона Гопкінса, наразі в світі налічується понад 307 тисяч випадків захворювання на Covid-19. Кількість смертей перевищила 13 тис., водночас 92 383 людини одужали.

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США, Иран, Допомога, Коронавірус.
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