96-річна кореянка одужала від коронавірусу

Світові новини:Жінка повністю одужала після 13 днів інтенсивного лікування від коронавірусної інфекції.

У Південній Кореї від COVID-19 одужала найстарша пацієнтка - 96-річна жінка.

Про це повідомляє CNN.

"96-річна жінка у Південній Кореї стала найстаршою пацієнткою країни, яка повністю одужала від нового коронавірусу", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що пані Хван з округу Чонгдо повністю одужала у середу. Округ Чонгдо розташований поруч із містом Тегу, де спостерігається найбільше випадків захворювання в країні.

"Хван діагностували коронавірус 13 березня, і вона пройшла інтенсивне лікування в державній клініці Поханг, на схід від Тегу. Зараз вона перебуває під карантином у своєму будинку в Чонгдо, де живе з сином", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 21 тис., захворіли майже 467 тисяч.