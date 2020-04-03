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У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19

У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19
09:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Влада Китаю оголосила 4 квітня днем жалоби в пам'ять про загиблих від нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це заявила Держрада КНР, повідомляє Xinhua.

"У Китаї буде проведено національний день пам'яті мучеників, які загинули в боротьбі зі спалахом нової коронавірусної хвороби (COVID-19), і співвітчизників, які померли від цієї хвороби", - йдеться в повідомленні.

На знак жалоби приспущені державні прапори по всій країні, в посольствах і консульствах КНР за кордоном, припинені розважальні заходи.

О 10 годин ранку за місцевим часом китайці по всій країні вшанували пам'ять жертв COVID-19 трихвилинним мовчанням.

У Китаї 3 квітня зафіксували 31 новий випадок (81 620) і 4 нових смерті (3 322 всього).

Як виглядає китайський Ухань після двохмісячного карантину (Фото)

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 3 квітня у світі зафіксовано 1 015 877 випадків коронавірусу, з них 212 933 осіб одужали і 53 218 загинули.

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Все по темі:

Память, КНР, Жертві, Загиблі, Коронавірус, Covid-19, День жалоби.
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