Японія готується до надзвичайного стану через пандемію

Світові новини:Прем'єр-міністр Японії Абе зважився на надзвичайні заходи після того, як у столиці країни Токіо кількість заражень коронавірусом перевищила 1 тис. чоловік.

У зв'язку з епідемією коронавірусу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вирішив оголосити надзвичайний стан уже у вівторок, 7 квітня.

Згідно з законом, переглянутими в березні у зв'язку з коронавірусом, прем'єр-міністр може оголосити надзвичайний стан, якщо хвороба становить "серйозну небезпеку" для життя людей і якщо її швидке поширення може справити величезний вплив на економіку. Вірус вже збільшив ризик рецесії в Японії.

Після того, як у столиці країни Токіо кількість заражень коронавірусом перевищила 1 тис. чоловік, а по всій країні сягнула 3, 5 тис. осіб, Абе все ж зважився на введення надзвичайного стану.

Як очікується, про це він повинен офіційно заявити сьогодні. На підтримку такого заходу виступила минулого тижня губернатор Токіо Юріко Койке.

Надзвичайний стан дає право губернаторам в постраждалих від коронавірусу регіонах просити людей залишатися вдома, а підприємства закривати, але не нав'язувати той вид блокування діяльності, що спостерігається в інших країнах. Наразі в Японії від коронавірусу померли 85 осіб.

Японці побоюються, що якщо поширення епідемії прискориться, в країні не вистачить лікарень для всіх пацієнтів.