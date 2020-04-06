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Японія готується до надзвичайного стану через пандемію

Японія готується до надзвичайного стану через пандемію
15:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Прем'єр-міністр Японії Абе зважився на надзвичайні заходи після того, як у столиці країни Токіо кількість заражень коронавірусом перевищила 1 тис. чоловік.

У зв'язку з епідемією коронавірусу прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вирішив оголосити надзвичайний стан уже у вівторок, 7 квітня.

Згідно з законом, переглянутими в березні у зв'язку з коронавірусом, прем'єр-міністр може оголосити надзвичайний стан, якщо хвороба становить "серйозну небезпеку" для життя людей і якщо її швидке поширення може справити величезний вплив на економіку. Вірус вже збільшив ризик рецесії в Японії.

Після того, як у столиці країни Токіо кількість заражень коронавірусом перевищила 1 тис. чоловік, а по всій країні сягнула 3, 5 тис. осіб, Абе все ж зважився на введення надзвичайного стану.

Як очікується, про це він повинен офіційно заявити сьогодні. На підтримку такого заходу виступила минулого тижня губернатор Токіо Юріко Койке.

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Надзвичайний стан дає право губернаторам в постраждалих від коронавірусу регіонах просити людей залишатися вдома, а підприємства закривати, але не нав'язувати той вид блокування діяльності, що спостерігається в інших країнах. Наразі в Японії від коронавірусу померли 85 осіб.

Японці побоюються, що якщо поширення епідемії прискориться, в країні не вистачить лікарень для всіх пацієнтів.

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Карантин, Пандемия, Японія, Надзвичайна ситуація, Коронавірус.
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