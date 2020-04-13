Китай б'є на сполох: зареєстровано нові випадки зараження Covid-19

Світові новини:У Пекіні побоюються, що інфіковані пацієнти, які приїжджають з-за кордону, можуть викликати другу хвилю коронавірусу.

На материковому Китаї станом на неділю, 12 квітня, було зареєстровано 108 нових випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляє Reuters, це найвищий денний показник захворюваності в цій країні за останні шість тижнів, який викликаний зростанням числа хворих, які прибувають в країну з-за кордону.

Днем раніше, в суботу, в коронавірус в Китаї підтвердився у 99 осіб. Попередній найвищий показник був зареєстрований ще 5 березня - 143 випадки.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї на даний час складає 82 тис. 160, а кількість загиблих збільшилася в два рази - до 3 тис. 341 (за офіційними даними).

Як повідомили в Національній комісії з охорони здоров'я Китаю у понеділок, 13 квітня, 98 новоспечених пацієнтів нещодавно прибули з-за кордону. Ще десять людей заразилися всередині країни. Також в КНР повідомили про ще 61 безсимптомний випадок.

У Пекіні побоюються, що інфіковані пацієнти, які приїжджають з-за кордону, можуть викликати другу хвилю коронавірусу і паралізувати країну.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ВООЗ заявили, що коронавірус не зникне, поки не буде винайдена і введено в широке користування вакцина.