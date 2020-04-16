Скачать
Четвер, 16.04.2020
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання

Телеміст Україна-Китай щодо боротьби з коронавірусом відбудеться незабаром

Телеміст Україна-Китай щодо боротьби з коронавірусом відбудеться незабаром
13:09 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Телеміст між українськими та китайськими медиками, під час якого лікарі обміняються досвідом щодо боротьби з COVID-19, відбудеться в найближчі дні.

“Вчора під час розмови з послом Китайської Народної Республіки ми домовилися про телеміст між китайськими лікарями та українськими лікарями. Зараз ми вибудовуємо формат цього телемосту. Наше завдання - щоб до цього телемосту, обміну досвідом, були залучені якомога більше наших лікарів, які сьогодні працюють в різних лікарнях України, і щоб вони могли отримати ту інформацію щодо боротьби, щодо лікування хворих. Найближчими днями, я думаю, що ми проведем такий телеміст”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна та КНР домовилися щодо проведення спільного медичного телемосту.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, МОЗ, Медики, Боротьба, Максим Степанов, Україна, Коронавірус, Досвід, Телеміст.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
04 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
05 Великдень 2020: стали відомі дати телетрансляцій святкових богослужінь
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
ДСНС повідомляє, що вогню в Чорнобильській зоні немає
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
При в’їзді в Київ пасажирам будуть вимірювати температуру тіла
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Актуальний прогноз погоди на 16 квітня
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Дякуємо всім, хто працює в сфері громадського харчування: Google представив новий Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся