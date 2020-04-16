Телеміст Україна-Китай щодо боротьби з коронавірусом відбудеться незабаром

Світові новини:Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Телеміст між українськими та китайськими медиками, під час якого лікарі обміняються досвідом щодо боротьби з COVID-19, відбудеться в найближчі дні.

“Вчора під час розмови з послом Китайської Народної Республіки ми домовилися про телеміст між китайськими лікарями та українськими лікарями. Зараз ми вибудовуємо формат цього телемосту. Наше завдання - щоб до цього телемосту, обміну досвідом, були залучені якомога більше наших лікарів, які сьогодні працюють в різних лікарнях України, і щоб вони могли отримати ту інформацію щодо боротьби, щодо лікування хворих. Найближчими днями, я думаю, що ми проведем такий телеміст”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна та КНР домовилися щодо проведення спільного медичного телемосту.