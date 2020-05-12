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В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус

В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
10:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Влада китайського міста Ухань, яке раніше було епіцентром спалаху коронавірусу, планує провести загальноміське тестування на COVID-19 для всіх жителів протягом 10 днів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Після досліджень було вирішено провести "10-денну боротьбу" за проведення аналізу нуклеїнових кислот усіх нових випадків коронавірусу в Ухані. Кожен район протягом 10 днів підготує план тестування…", - йдеться у повідомленні китайської газети The Paper сьогодні.

Цей захід є відповіддю на шість нових випадків інфікування, що з'явилися в Ухані минулого тижня після того, як протягом місяця нових випадків коронавірусу на фіксувалося.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

За даними Worldometer, у Китаї зафіксовано 82 919 випадків COVID-19 (+18 за останню добу і ранок), з них – 4 633 осіб померли, 78 171 – одужали.

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Все по темі:

Китай, Ухань, Тестування, Covid-19.
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