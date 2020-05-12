Китайські школярі носитимуть браслети для вимірювання температури онлайн

Світові новини:У Китаї у зв'язку зі зниженням небезпеки заразитися коронавірусом відкрили школи для тих, хто закінчує навчання цього року.

У Китаї будуть відслідковувати температуру старшокласників за допомогою «розумних» браслетів.

Про це повідомляє kommersant з посиланням на Beijing Daily. Раніше у Китаї у зв'язку зі зниженням небезпеки заразитися коронавірусом відкрили школи для тих, хто закінчує навчання в цьому році.

Доступом до сервісу будуть володіти працівники школи, які можуть не пустити школяра на заняття з температурою або викликати лікарів. В даний час тестування цієї технології проводиться в пекінської середній школі №2 в районі Фентай, дані з браслетів завантажуються в додатки для смартфонів через Bluetooth.