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Надзвичайний стан в Японії: уряд розгляне можливість пом`якшення карантину в деяких районах країни

Надзвичайний стан в Японії: уряд розгляне можливість пом`якшення карантину в деяких районах країни
06:23 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Японія може достроково скасувати надзвичайний стан у деяких префектурах.

Японський уряд планує в четвер ухвалити рішення про дострокове скасування надзвичайного стану в деяких районах країни.

Про це повідомляє NHK.

"Обмеження можуть бути послаблені більш ніж у 30 префектурах, де кількість випадків зараження коронавірусом знизилася", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що обмеження збережуться в деяких префектурах, зокрема у Токіо.

У понеділок прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив, що зробить заяву після консультацій з експертною групою.

До складу цієї групи увійдуть також економічні експерти, які повинні будуть допомогти уряду знайти баланс між запобіганням поширенню коронавірусу і відновленням економіки.

7 квітня уряд Японії оголосив надзвичайний стан в Токіо і шести інших префектурах. Пізніше він був продовжений у всій країні до 31 травня.

Наразі у Японії налічується майже 16 тисяч підтверджених випадків COVID-19. Кількість загиблих становить понад 650 осіб.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 324 735 випадків зараження коронавірусом, серед яких 291 725 летальних, одужали від недуги 1 571 071 особа.

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Все по темі:

Японія, Коронавірус, Covid-19.
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