Китай готує санкції проти американських чиновників та підприємств

Світові новини:Уряд КНР готує санкції проти американських фізичних осіб, організацій та державних чиновників, які звинувачують Пекін у поширенні пандемії коронавірусу.

Про це пише Global Times.

"Щонайменше чотири законодавці США та два юридичні суб'єкти повинні бути внесені до санкційного списку Китаю на тлі судових позовів щодо виникнення COVID-19", - йдеться у назві матеріалу.

У США деякі конгресмени та губернатори штатів, а також юристи подали судові позови проти Китаю. За їхньою інформацією, китайський уряд неправильно інформував світ про епідемію коронавірусу, що призвело до серйозних наслідків.

Серед кандидатів до санкційного листа називається генеральний прокурор штату Міссурі Ерік Шмітт, який подав позови проти Китаю щодо відшкодування збитків від пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше CNN з посиланням на джерела писало, що влада Сполучених Штатів працює над масштабним пакетом покарання, зокрема санкціями проти Китаю через його навмисні дії у спробах приховати справжні масштаби поширення нового коронавірусу.

Станом на середину дня 14 травня у світі коронавірус COVID-19 діагностували у 4 454 038 осіб, з них – 298 774 людини померли, 1 676 131 особа одужала.