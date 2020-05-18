У Китаї озвучили можливу причину смерті свого посла в Ізраїлі

Світові новини:В КНР назвали можливу причину смерті посла.

Результати попереднього медичного висновку показали, що посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей помер з причин, пов'язаних з його станом здоров'я.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Результати попереднього ув'язнення показали, що Ду Вей раптово помер з причин, пов'язаних зі здоров'ям, проте деталі вимагають подальшого уточнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посол Китаю в Ізраїлі Ду Вей був знайдений мертвим у його офіційній резиденції в неділю вранці. Тіло посла знайшли в Герцлії — на північ від Тель-Авіва. Інформацію про смерть підтвердив чиновник МЗС Ізраїлю.

До своєї дипломатичної місії в Ізраїлі Ду Вей представляв інтереси КНР в Україні.