У Пакистані родичі розправилися з двома сестрами через поцілунок на відео

Світові новини:Дівчат вбили після того, як в інтернеті з'явився запис, на якому сестри дозволили чоловікові поцілувати себе в губи.

Дві двоюрідні сестри 22 і 24 років стали жертвами «вбивства честі» у віддаленому селі пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва.

Про це повідомляє СNN.

Зазначається, що родичі вбили дівчат після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому сестри дозволили чоловікові поцілувати себе в губи.

За підозрою у вбивстві заарештували батька однієї з жертв і брата іншої. Вони зізналися в злочині.

Відео поцілунку було зроблено рік тому, проте в інтернет потрапило лише нещодавно. На ньому видно, як молодий чоловік цілує двох жінок в губи, а третя сміється поруч з ними. Герой ролика заарештований за неналежну поведінку.