Іракська розвідка заявила про затримання лідера ІДІЛ

Світові новини:Розвідка Іраку повідомила про арешт лідера угрупування "Ісламська держава".

Про це повідомляє «Аль-Арабія».

За інформацією спецслужби, заарештований очолив організацію після вбивства американськими військовими в жовтні 2019 року колишнього лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

«Ісламська держава» в своїх повідомленнях називає лідером організації Абу Ібрагіма Аль-Хашимі Аль-Кураші. Як повідомляв раніше «Голос Америки», Вашингтон вважає, що під цим ім’ям ховається один із засновників та ідеологів організації Амір Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Іракська розвідка стверджує, що справжнє ім’я заарештованого – Абдельнасер аль-Кірдаш.