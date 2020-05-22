Скачать
П'ятниця, 22.05.2020
Європі радять готуватися до другої хвилі COVID-19
Європі радять готуватися до другої хвилі COVID-19
У жителя Чернівців поліція вилучила набої, кулі та гранати
У жителя Чернівців поліція вилучила набої, кулі та гранати
Інтер готовий платити Кавані 5 мільйонів євро на рік
Інтер готовий платити Кавані 5 мільйонів євро на рік
Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці
Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці

Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш: уже понад 80 загиблих

Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш: уже понад 80 загиблих
01:36 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Найбільше від циклону постраждав індійський штат Західна Бенгалія.

Індію та Бангладеш накрив один з найпотужніших за декілька останніх років циклон "Амфан". Його жертвами стали понад 80 осіб в Індії та Бангладеш. Про це повідомляє dpa і DW.

"Амфан" знищив тисячі будинків, виривав дерева з корінням і призвів до сильних повеней в той час, коли влада Індії та Бангладеш намагається боротися з пандемією COVID-19.

Найбільше від циклону постраждав індійський штат Західна Бенгалія. Там спостерігаються сильні зливи та вітер зі швидкістю до 185 кілометрів на годину. Зливи та пориви вітру зруйнували дороги, перекидали автомобілі та валили стовпи у столиці штату Колкаті.

За даними місцевої влади, у Західній Бенгалії загинули щонайменше 72 особи, ще одна особа загинула у сусідньому штаті Одіша. Тим часом у Бангладеш офіційно зареєстрували дев'ять смертей внаслідок циклону. Більшість з цих людей померли внаслідок падіння на них дерев.

Влада Індії і Бангладеш евакуювала понад 3 мільйони людей. Утім, багато жителів постраждалих районів залишилися вдома, бо не хотіли покидати свою худобу. Через це кількість жертв циклону може зрости, припускають місцеві ЗМІ.

Місцеві жителі нарікають на те, що місцева влада не передбачила серйозності циклону та завчасно не попередила людей про його наслідки. Наразі сотні рятувальників розчищають дороги від дерев та стовпів, що перекрили рух транспорту.

Нагадаємо, "Амфан" став другим "суперциклоном", який в останні 20 років утворився на північному сході Індійського океану.

Циклони часто утворюються над Бенгальською затокою в період з квітня по листопад. У 1999 році інший суперциклон вразив індійський штат Одіша та забрав 10 тисяч життів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Индия, Бангладеш, Циклон, Амфан.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш: уже понад 80 загиблих
02 Австрія готується відкрити туристичний сезон
03 У жителя Чернівців поліція вилучила набої, кулі та гранати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
Експерти назвали головні досягнення Зеленського при владі
Експерти назвали головні досягнення Зеленського при владі
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Вихователі повинні будуть стежити, щоб діти були у масках
Вихователі повинні будуть стежити, щоб діти були у масках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся