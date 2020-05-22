Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці

Світові новини:Про це УНН повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

Посольство України у Пакистані перевіряє інформацію щодо перебування на борту громадян України.

"Сталася авіакатастрофа пасажирського літака А320 ("Лахор-Карачі") "Міжнародних авіаліній Пакистану". За попередньою інформацією, 90 пасажирів (в тому числі члени екіпажу) загинули. Посольство перевіряє, чи не було на борту громадян України", - повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Пакистані розбився пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines.