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Авіакатастрофа Pakistan Airlines: лайнер впав на житлові будинки за хвилину до посадки, понад 90 загиблих

Авіакатастрофа Pakistan Airlines: лайнер впав на житлові будинки за хвилину до посадки, понад 90 загиблих
16:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, які попередньо зібрали інформацію про авіакатастрофу.

У Пакистані розбився пасажирський літак. Лайнер Airbus A320 авіакомпанії Pakistan International Airlines здійснював внутрішній переліт з Лахора в Карачі.

Авіакатастрофа сталася приблизно за хвилину до планового приземлення в аеропорту Карачі, літак впав на житловий квартал. На місці катастрофи почалася пошуково-рятувальна операція.

На борту літака перебувало понад 90 осіб, скільки саме — поки неясно. Представник авіакомпанії повідомляв про 98 осіб, знаходилися на борту (90 пасажирів і вісім членів екіпажу), влада — про 99 пасажирів і вісім членів екіпажу. Телеканал GEO опублікував поіменний список людей, що перебували на борту, в якому було 85 пасажирів і 12 членів екіпажу. Мер Карачі повідомив, що всі, хто знаходився на борту загинули. Ще 15-20 осіб в ході рятувальної операції були знайдені під уламками живими, вісьмох з них госпіталізували.

Причини катастрофи поки невідомі. За даними видання The News, перед посадкою екіпаж подав сигнал катастрофи, поскаржившись на проблеми з шасі. На аудіозаписі переговорів, опублікованій телеканалом GEO, можна почути, як пілот говорить, що літак “втратив свої двигуни”.

Ресурс Flightradar24 повідомив, що рейс PK8303 здійснював Airbus A320, на момент катастрофи лайнеру виповнилося 15 років.

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Пакистан, Карачи, Airbus A320, Pakistan International Airlines, Авіатроща.
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