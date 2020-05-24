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В Китаї виявили три випадки коронавірусу

В Китаї виявили три випадки коронавірусу
05:30 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Наразі в Китаї зареєстровано 82 974 випадки.

Китай повідомив про три нові випадки коронавірусу і відсутність нових смертей за 23 травня. Про це пише CNN із посиланням на дані Національної комісії з охорони здоров'я КНР.

Два нові випадки - в Шанхаї і Гуандуне - були імпортовані ззовні країни, а інший випадок - місцевий контакт інфікованої особи в північно-східній провінції Цзілінь.

Наразі в Китаї зареєстровано 82 974 випадки, 79 з яких є активними.

Китай повідомив про 36 нових безсимптомних випадків за 23 травня. Органи охорони здоров'я почали включати випадки безсимптомних захворювань в свої списки з кінця березня.

Офіційна кількість загиблих складає 4634 людини.

Нагадаємо, напередодні у ВООЗ повідомили, що Південна Америка стала новим епіцентром пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Найгірша ситуація спостерігається у Бразилії.

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Китай, КНР, Коронавірус, Covid-19.
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