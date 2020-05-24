Протести у Гонконзі: поліція розганяє активістів сльозогінним газом

Світові новини:Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які виступають проти прийняття закону наіцональної безпеки регіону.

Про це повідомляє The Guardian.

«Поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ у натовп людей після того, як тисячі вийшли на вулиці в знак протесту проти надзвичайної заяви Пекіна про введення законів про національну безпеку», - йдеться в повідомленні.

Офіцери ОМОНу, бронетранспортери і водомети були розгорнуті по всьому місту, в тому числі в пекінському відділенні зв'язку перед початком заходу.

Натовпи людей почали мирний марш по Хеннессі-роуд, через 30 хвилин після початку маршу поліція випустила в демонстрантів кілька залпів сльозогінного газу.

«Деякі учасники заворушень напали на співробітників поліції і кидали в них твердими предметами», - заявили в поліції.

Як повідомлялося, щорічний Національний народний конгрес Китаю включив до свого порядку денного проект закону «Про вдосконалення правової системи і правозастосовчого механізму Гонконгу», який передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм і зраду». У разі затвердження, закон надасть Пекіну розширені можливості втручання в справи регіону. Ініціатива центрального уряду країни вже була розкритикована Великою Британією, Канадою та Австралією.