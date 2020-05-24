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Китай і США на межі "нової холодної війни"

Китай і США на межі "нової холодної війни"
13:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє NDTV.

У Китайській Народній Республіці вважають, що США висувають відносини з Китаєм на «грань нової холодної війни» у зв'язку зі зростанням напруженості навколо коронавірусу, статусу Гонконгу, торгівлі та інших питань.

«Нам стало відомо, що деякі політичні сили в США захоплюють відносини між Китаєм і США і ставлять наші дві країни на грань нової холодної війни», - заявив міністр журналістам.

Міністр не уточнив, на які саме «політичні сили» він посилався.

Як зазначає видання, давні тертя між двома державами через торгівлю, права людини та інші невирішені питання були підняті на новий рівень після спалаху COVID-19.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Китай з приводу первісної відповіді країни на пандемію, яка призвела до загибелі більше ніж 330 000 людей і економічної кризи по всьому світу.

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Все по темі:

Китай, США, МЗС, Думка, Холодна Вйна, На межі.
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