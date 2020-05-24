Скачать
Неділя, 24.05.2020
За два місяці пандемії 25 найбагатших людей світу заробили ще $255 мільярдів
За два місяці пандемії 25 найбагатших людей світу заробили ще $255 мільярдів
На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі
На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі
Гравці Мілана здали повторні тести на коронавірус
Гравці Мілана здали повторні тести на коронавірус
Балерина Катерина Кухар розповіла, як підтримує форму на карантині
Балерина Катерина Кухар розповіла, як підтримує форму на карантині

Китай згоден на вільне від політики міжнародне розслідування щодо Covid-19

Китай згоден на вільне від політики міжнародне розслідування щодо Covid-19
14:37 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Влада Китаю підтримує ідею міжнародного наукового розслідування, щоб прояснити питання походження коронавірусної хвороби Covid-19, заявив у неділю глава китайського МЗС Ван І.

"Китай готовий працювати з міжнародним науковим співтовариством, щоб визначити джерело вірусу", - наводять слова міністра західні ЗМІ.

"Водночас, ми вважаємо, що цей процес має бути професійним, чесним і конструктивним", - додав Ван І, пояснивши, що в такому разі не може бути "політичного втручання".

Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань. Більшість науковців вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, який стає причиною хвороби Covid-19, має природне походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів.

Влада США критикує Китай за відсутність транспарентності в тому, що стосується, зокрема, походження вірусу. У Вашингтоні не виключають, що він міг зберігатися в науковій лабораторії в Ухані, а потім з якоїсь причини - почати поширюватися по планеті.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, США, Ухань, Розслідування, Covid-19, Походження.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках
02 У Мексиці стався потужний землетрус
03 Вчені спрогнозували можливе закінчення пандемії COVID-19 в грудні цього року
04 Авіакомпанія Lauda закриває свою базу у Відні
05 New York Times відвела першу шпальту газети для імен жертв COVID-19 в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З початку травня на водоймах в Україні загинуло більш як півсотні осіб
З початку травня на водоймах в Україні загинуло більш як півсотні осіб
Кількість випадків коронавірусу у Польщі перевищила 21,2 тисячі
Кількість випадків коронавірусу у Польщі перевищила 21,2 тисячі
Представники України та Енергоспівтовариства обговорили стабілізацію українського енергоринку
Представники України та Енергоспівтовариства обговорили стабілізацію українського енергоринку
Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля
Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся