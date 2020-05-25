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МЗС Китаю: США підштовхують обидві країни до нової холодної війни

МЗС Китаю: США підштовхують обидві країни до нової холодної війни
03:34 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти 33 китайських компаній.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї звинуватив Сполучені Штати в розпалюванні нової холодної війни. Про це він заявив журналістам під час прес-конференції, передає"Голос Америки".

“Китай не має намірів змінити чи тим більше замінити США. Настав час для Сполучених Штатів облишити свої бажання змінити Китай й бажання зупинити 1,4-мільярдний народ в його історичному марші до модернізації”, — заявив Ван Ї.

Міністр додав, що на його переконання влада США “тримає в заручниках китайсько-американські відносини й підштовхує обидві країни до краю нової холодної війни”.

Такі заяви в МЗС Китаю зробили після того, як міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти 33 китайських компаній — зокрема через переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в автономному окрузі Сіньцзян. А в Сенаті США оголосили про намір розширити додаткові санкції проти Китаю через намагання посилити його контроль над Гонконгом.

Президент США Дональд Трамп, чиновники Білого дому та деякі інші американські політики неодноразово звинувачували Пекін в приховуванні справжньої інформації про поширення коронавірусу — що, на їхню думку, призвело до пандемії та сотень тисяч смертей по всьому світу.

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Китай, США, МЗС, Холодна війна.
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