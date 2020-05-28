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У Китаї схвалили закон, що обмежує автономію Гонконгу

У Китаї схвалили закон, що обмежує автономію Гонконгу
12:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:У Китаї затвердили закон про національну безпеку Гонконгу.

Вищий законодавчий орган Китаю - Всекитайські збори народних представників (ВЗНП) - у четвер, 28 травня, ухвалив контроверсійний закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу.

Як повідомляє DW з посиланням на Reuters, за відповідний законопроект проголосували 2878 членів зборів, один делегат виступив проти, а ще шестеро - утрималися.

Завдяки йому китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією у складі КНР.

Напередодні державний секретар США Майк Помпео поінформував Конгрес, що Гонконг не може вважатися таким, що має широку автономію у складі Китаю через законодавчу ініціативу Пекіна. Ухвалення зазначеного законопроекту може завдати шкоди статусу Гонконгу як ключового азійського фінансового центру.

Крім того, ця зміна статусу донедавна автономної території може стати серйозним ударом для торговельних відносин Гонконгу із США та можливості його мешканців отримувати американські візи.

Раніше у Вашингтоні вже пригрозили санкціями Пекіну через законопроект про нацбезпеку Гонконгу. У самому ж Китаї заявили, що відносини обох країн перебувають на межі "холодної війни".

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав.

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Китай, Закон, Гонконг, Автономия.
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