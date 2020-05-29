Скачать
П'ятниця, 29.05.2020
Шмигаль розповів, що буде з комунальними тарифами
Шмигаль розповів, що буде з комунальними тарифами
ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
Президент Арсеналу Кесвік покинув лондонський клуб
Президент Арсеналу Кесвік покинув лондонський клуб
MARUV анонсувала новий хіт
MARUV анонсувала новий хіт

У Центральній Азії кількість заражень COVID-19 досягла 18,62 тис.

У Центральній Азії кількість заражень COVID-19 досягла 18,62 тис.
09:10 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 у країнах Центральної Азії за минулу добу збільшилася на 630 і на ранок п'ятниці досягла 18 тис. 620, повідомили профільні відомства Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану.

У Казахстані, Киргизії, Таджикистані і Узбекистані виписані з лікарень після лікування коронавірусною інфекцією 279 осіб, загальна кількість видужалих досягла 10 тис. 356 осіб.

Кількість померлих з коронавірусом у країнах Центральної Азії за минулу добу не змінилася - 114 осіб.

За даними міжвідомчої комісії, медики в Казахстані за минулу добу виявили коронавірус у 356 осіб, кількість підтверджених заражень коронавірусною інфекцією в країні на ранок п'ятниці досягла 9 тис. 932. Добове зростання заражень склало 3,7%. Кількість видужалих збільшилася до 4 тис. 900 осіб (+132 за добу), кількість померлих від коронавірусу не змінилася - 37 людей.

Нові зараження виявлені в 12 регіонах країни. Лідирують за кількістю заражень Алмати (2462), Нур-Султан (1868), Атирауська область (980), а також Карагандинська область (788) і Шимкент (762).

Медики в Киргизії за минулу добу виявили коронавірус у 68 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 досягла 1 тис. 662, повідомив заступник міністра охорони здоров'я країни Нурболот Усенбаев на брифінгу в п'ятницю. Добове зростання заражень склало 4,27%.

"На 29 травня в республіці зареєстровано 68 нових випадків Covid-19, серед них 26 курсантів, 11 вагітних жінок і десять студентів, які повернулися з Росії", - сказав Усенбаев.

За його словами, серед нових інфікованих - чотири медпрацівника. Всього за час пандемії в Киргизії коронавірус виявлений у 330 співробітників медустанов.

"За добу зі стаціонару виписано 22 пацієнта. На лікуванні залишається 558 осіб, з них десять у важкому стані, шість у реанімації", - зазначив Усенбаев.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Киргизії кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу збільшилася до 1088 осіб, кількість померлих від Covid-19 в країні за добу не змінилася - 16 людей.

Медики в Узбекистані за минулу добу виявили коронавірус у 67 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 в країні збільшилася до 3 тис. 463, повідомив в п'ятницю МОЗ республіки. Добове зростання склало 1,97%.

За даними відомства, кількість видужалих після коронавірусу за минулу добу збільшилася на 26 і досягло 2 тис. 694 осіб. Нині на карантині в країні перебувають понад 46 тис. людей. У шістьох хворих стан оцінюється як важкий, зокрема у одного як вкрай важкий. Кількість померлих від коронавірусу в Узбекистані за добу не змінилася - 14 людей.

МОЗ Таджикистану напередодні ввечері повідомив, що за минулу добу в країні коронавірус був виявлений у 139 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 до вечора четверга досягла 3 тис. 563. Добове зростання склало 4,06%. За даними відомства, за минулу добу летальних випадків зареєстровано не було, з початку пандемії від наслідків хвороби в країні померли 47 пацієнтів, 1 тис. 674 хворих видужали (+99 за добу).

МОЗ Таджикистану підтвердив перші зараження коронавірусом в країні 30 квітня.

За офіційними даними, підтверджених випадків зараження коронавірусом немає в Туркменістані. Разом із тим, в'їзд в цю країну обмежений, у рамках профілактики Covid-19 створені карантини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Статистика, Коронавірус, Інфіковані, Центральна Азія.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сєдокова нарвалася на критику в соцмережі через фото
02 В АПЛ визначилися з датою відновлення чемпіонату
03 На Буковині зафіксували 58 нових випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Дощі та до 27 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні
Дощі та до 27 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
У Росії кількість випадків коронавірусу зросла до 378,5 тисячі
Ранкові сутички та стрілянина у Броварах: поліція провела масові затримання
Ранкові сутички та стрілянина у Броварах: поліція провела масові затримання
Вагітна Кеті Перрі показала величезний животик
Вагітна Кеті Перрі показала величезний животик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся