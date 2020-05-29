У Центральній Азії кількість заражень COVID-19 досягла 18,62 тис.

Світові новини:Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 у країнах Центральної Азії за минулу добу збільшилася на 630 і на ранок п'ятниці досягла 18 тис. 620, повідомили профільні відомства Казахстану, Киргизії, Таджикистану і Узбекистану.

У Казахстані, Киргизії, Таджикистані і Узбекистані виписані з лікарень після лікування коронавірусною інфекцією 279 осіб, загальна кількість видужалих досягла 10 тис. 356 осіб.

Кількість померлих з коронавірусом у країнах Центральної Азії за минулу добу не змінилася - 114 осіб.

За даними міжвідомчої комісії, медики в Казахстані за минулу добу виявили коронавірус у 356 осіб, кількість підтверджених заражень коронавірусною інфекцією в країні на ранок п'ятниці досягла 9 тис. 932. Добове зростання заражень склало 3,7%. Кількість видужалих збільшилася до 4 тис. 900 осіб (+132 за добу), кількість померлих від коронавірусу не змінилася - 37 людей.

Нові зараження виявлені в 12 регіонах країни. Лідирують за кількістю заражень Алмати (2462), Нур-Султан (1868), Атирауська область (980), а також Карагандинська область (788) і Шимкент (762).

Медики в Киргизії за минулу добу виявили коронавірус у 68 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 досягла 1 тис. 662, повідомив заступник міністра охорони здоров'я країни Нурболот Усенбаев на брифінгу в п'ятницю. Добове зростання заражень склало 4,27%.

"На 29 травня в республіці зареєстровано 68 нових випадків Covid-19, серед них 26 курсантів, 11 вагітних жінок і десять студентів, які повернулися з Росії", - сказав Усенбаев.

За його словами, серед нових інфікованих - чотири медпрацівника. Всього за час пандемії в Киргизії коронавірус виявлений у 330 співробітників медустанов.

"За добу зі стаціонару виписано 22 пацієнта. На лікуванні залишається 558 осіб, з них десять у важкому стані, шість у реанімації", - зазначив Усенбаев.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Киргизії кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу збільшилася до 1088 осіб, кількість померлих від Covid-19 в країні за добу не змінилася - 16 людей.

Медики в Узбекистані за минулу добу виявили коронавірус у 67 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 в країні збільшилася до 3 тис. 463, повідомив в п'ятницю МОЗ республіки. Добове зростання склало 1,97%.

За даними відомства, кількість видужалих після коронавірусу за минулу добу збільшилася на 26 і досягло 2 тис. 694 осіб. Нині на карантині в країні перебувають понад 46 тис. людей. У шістьох хворих стан оцінюється як важкий, зокрема у одного як вкрай важкий. Кількість померлих від коронавірусу в Узбекистані за добу не змінилася - 14 людей.

МОЗ Таджикистану напередодні ввечері повідомив, що за минулу добу в країні коронавірус був виявлений у 139 осіб, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 до вечора четверга досягла 3 тис. 563. Добове зростання склало 4,06%. За даними відомства, за минулу добу летальних випадків зареєстровано не було, з початку пандемії від наслідків хвороби в країні померли 47 пацієнтів, 1 тис. 674 хворих видужали (+99 за добу).

МОЗ Таджикистану підтвердив перші зараження коронавірусом в країні 30 квітня.

За офіційними даними, підтверджених випадків зараження коронавірусом немає в Туркменістані. Разом із тим, в'їзд в цю країну обмежений, у рамках профілактики Covid-19 створені карантини.