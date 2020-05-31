Світові новини:У новому іранському парламенті назвали переговори зі США "марними та шкідливими".

Про це заявив представник іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф, повідомляє AFP.

«Новосформований парламент вважає переговори і умиротворення Америки, як глобальної зарозумілості, марними і шкідливими», - сказав Галібаф.

Він також присягнувся помститися за напад американських безпілотників у січні, у результаті якого загинув Касем Солеймані, командувач підрозділом гвардійських операцій за кордоном: «Наша стратегія боротьби з терористичною Америкою полягає в тому, щоб помститися за кров мученика Сулеймані», - сказав Галібаф законодавцям у телевізійному зверненні.

За минулі десятиліття напруженість у відносинах між Тегераном і Вашингтоном різко зросла, країни двічі опинялися на межі прямої конфронтації.

Напруженість зросла з 2018 року, коли президент Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди Ірану і почав запроваджувати серйозні санкції щодо іранської економіки.