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Китай запустив на орбіту два супутники

Китай запустив на орбіту два супутники
03:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:У космос відправили апарат дистанційного зондування й супутник.

Китайська Народна Республіка вивела на орбіту Землі два супутники.

Запуск ракети-носія Long March-2D, яка вивела на орбіту два супутники, відбувся 31 травня з космодрому Цзюцюань у провінції Ганьсу, повідомили у Xinhua.

У космос відправили апарат дистанційного зондування Землі Gaofen-9 та супутник HEAD-4.

Цей запуск став 333-м за рахунком для китайської серії ракет Long March-2D.

Як повідомляв раніше УНІАН, китайський апарат «Чан'е-4» сів на зворотному боці супутника Землі, що досі ніхто не робив. Це перший апарат, який дістався боку Місяця, яку ніколи не видно з Землі. До цього часу таких успіхів не досягала жодна країна світу.

 
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Все по темі:

Китай, КНР, Космос, Супутник, Long March-2D.
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