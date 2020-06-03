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Китай затягував із наданням інформації про коронавірус у ВООЗ у січні

Китай затягував із наданням інформації про коронавірус у ВООЗ у січні
09:11 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Китай не відразу надав Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) важливу інформацію про коронавірус у січні цього року, і в організації були цим незадоволені, повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

"Китайські урядові лабораторії оприлюднили геном тільки після того, як інша лабораторія опублікувала його 11 січня на сайті, присвяченому вірусології ... І навіть тоді Китай як мінімум два тижні не поспішав надати детальну інформацію ВООЗ про стан пацієнтів і випадки зараження", - зазначило агентство з посиланням на записи внутрішніх бесід у ВООЗ, які потрапили в розпорядження AP.

"У нас дуже мало інформації. Її явно недостатньо, щоб ретельно планувати", - говорила тоді на одній із зустрічей американський лікар-епідеміолог Марія ван Керкгов.

"Зараз ми в тій ситуації, коли вони (Пекін - ІФ) дають нам інформацію за 15 хвилин до того, як вона з'явиться на (китайському телевізійному каналі - ІФ) CCTV", - заявляв на іншій зустрічі Ґауден Галеа, що представляє ВООЗ в Китаї. На його думку, фахівці таку інформацію повинні отримувати набагато раніше.

Також у своїх офіційних заявах ВООЗ дякувала Китаю за швидку реакцію на спалах коронавірусу, а також за "негайне надання генома вірусу". Також ВООЗ тоді заявляла, що робота Китаю і його прихильність до прозорості "дуже вражають і вище похвал", зазначає агентство. Насправді співробітники ВООЗ відчували сильну фрустрацію в зв'язку з тим, що у них немає необхідної інформації для боротьби з вірусом, наголошує AP.

Агентство повідомляє, що чиновники в ВООЗ, ймовірно, публічно хвалили Китай, тому що хотіли отримати більше інформації від керівництва цієї країни. Одночасно експерти ВООЗ щиро вважали, що китайські вчені зробили велику роботу з розшифровки генома незалежно від того, що китайське керівництво зволікало із наданням інформації ВООЗ про вірус.

Також агентство зазначає, що в ході зустрічей в січні співробітники ВООЗ обговорювали, як "натиснути на Китай", щоб отримати детальну інформацію про пацієнтів і не викликати гнів керівництва країни, побоюючись втрати доступу до інформації в іншому випадку.

У квітні президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація тимчасово припиняє фінансувати ВООЗ, поки у Вашингтоні вивчають, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу. Зокрема, президент США називав цю організацію "прокитайською". Він обвинуватив ВООЗ у тому, що Китай повністю контролює цю організацію.

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Китай, Информация, ВООЗ, Коронавірус.
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