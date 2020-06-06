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В Баку ввели повну заборону на вихід з дому у вихідні

В Баку ввели повну заборону на вихід з дому у вихідні
09:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:ПАРЄ застерігає владу Азербайджану від тиску на опозицію під приводом порушення карантину.

 Жителі Баку, а також кількох інших великих азербайджанських міст проведуть вихідні вдома в умовах повної ізоляції. Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство “ТАСС” в суботу, 6 червня. З опівночі 6 червня до 6 ранку 8 червня в Баку, Сумгаїті, Гянджі, Ленкорані і Апшеронському районі вводиться жорсткий карантинний режим.

Жителям цих регіонів в найближчі два дні повністю заборонено залишати свої будинки. Порушникам загрожує штраф від 58 до 117 доларів (у перерахунку). Винятки допустимі лише в двох випадках: при необхідності невідкладної медичної допомоги або для участі в похоронах близького родича. На вихідних будуть закриті всі магазини, аптеки і підприємства громадського харчування, перестане працювати громадський транспорт. Користуватися особистими автомобілями теж заборонено. Продовжити роботу зможуть лише лікарні, правоохоронні органи, комунальні та аварійні служби, а також безперервні виробництва.

Щоб жителі міст, що підпали під режим жорсткого карантину, змогли запастися продуктами і ліками, влада оголосила 5 червня коротким робочим днем. У другій половині дня в магазинах і супермаркетах скупчилася велика кількість людей.

Влада Азербайджану вирішили ввести дводенний жорсткий карантин у зв’язку з тим, що кількість заражених коронавірусною інфекцією почала зростати з пом’якшенням обмежувальних заходів. В останні дні фіксувалося до 300 випадків зараження на добу. На даний момент в країні виявлено 6860 випадків захворювання, 82 людини померли.

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Все по темі:

Азербайджан, Баку, Карантин, Заборона, Коронавірус, Повна ізоляція, Жорсткі умови.
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