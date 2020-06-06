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У Казахстані почалися арешти на мітингах опозиції

У Казахстані почалися арешти на мітингах опозиції
14:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:У столиці Казахстану в суботу, почалися мітинги опозиційної Демократичної партії Демократичний вибір Казахстану, які суд визнав екстремістськими.

Про це повідомляє місцеве видання Vласть.

Поліція почала затримувати учасників акції.

"В Астані біля площі Незалежності затримано близько 20-30 осіб, в Алмати, на підступах до площі перед Палацом Республіки - за повідомленнями наших кореспондентів - близько семи людей. На перетині вулиць Абая-Назарбаєва теж йдуть затримання", - повідомила активістка Ася Тулесова.

В Алмати мітингувальники вимагають від влади проведення кредитної амністії та повернення землі та об’єктів, переданих у приватну власність.

Місцеві чиновники закликали людей розійтися, стверджуючи, що вони подали заявку на проведення мітингу за старою формою, а нова набула чинності від сьогодні 6 червня. Раніше головний санітарний лікар Алмати стверджував, що мітинги в місті загрожують погіршенням епідеміологічної ситуації.

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Все по темі:

Митинг, Казахстан, Опозиция, Алмата, Демократичний вибір Казахстану.
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