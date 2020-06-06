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В Ірані планують відкрити кінотеатри, курси та дитсадки

В Ірані планують відкрити кінотеатри, курси та дитсадки
15:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:В Ірані планують з 21 червня поновити роботу кінотеатрів, концертних залів та дозволити відкрити дитячі садочки.

Про це повідомляє IFP.

"Президент Ірану Хассан Рухані дав зелене світло для обмеженого поновлення роботи кінотеатрів та концертних залів з 21 червня", - йдеться у повідомленні.

Президент Рухані заявив, що кінотеатри, театри та концертні зали зможуть відкритись лише в тому випадку, якщо вони продаватимуть квитки на 50 відсотків наявних місць з дотриманням всіх медичних протоколів щодо стримування пандемії коронавірусу.

Виступаючи на засіданні Національного штабу боротьби з коронавірусом, Рухані додав, що курси вивчення мов, музики, Корану та кіно також зможуть відкритись наступного тижня, якщо вони будуть дотримуватися всіх протоколів міністерства охорони здоров'я.

Дитячі садочки також відкриються в Ірані вже з наступного тижня.

Між тим, іранська агенція MEHR повідомила, що протягом останньої доби в країні було підтверджено 2 269 нових випадків зараження хворобою Covid-19 та 75 смертей внаслідок недуги.

Речник Міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур заявив під час свого щоденного брифінгу, що загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні досягла 169 425 випадків, тоді як загальна кількість загиблих наразі становить 8 209 осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 861 716, із них 398 483 летальних, одужали 3 361 447 осіб.

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Иран, Карантин, Відкриття, Послаблення.
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