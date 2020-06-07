У Вірменії перевантажена система охорони здоров'я, ситуація з коронавірусом критична

Світові новини:Ситуація з пандемією коронавірусу в Вірменії критична, заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян, у якого також підтверджений Covid-19.

Ситуація з пандемією коронавірусу в Вірменії критична, заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян, у якого також підтверджений Covid-19.

"Ми досягли критичної позначки і крокуємо пеклом. У Вірменії зараз є понад 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров'я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих. Є випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги померла людина. Два випадки смерті зареєстровані , коли пацієнт був у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць", - сказав Пашинян на брифінгу у дворі урядового будинку.

Брифінг у прямому ефірі транслює прес-служба уряду.

"Ми обговорили можливість оголошення локдауну, але все ж вирішили, що подібне рішення не призведе до бажаного результату. Не тільки тому, що економічні наслідки будуть тяжкими, а оскільки переконані, і моніторинг показує, що карантин не буде дотримуватися на належному рівні, який принесе бажаного результату", - зазначив прем'єр Вірменії.

Як повідомлялося, медики в Вірменії за минулу добу виявили коронавірус у 547 осіб, кількість підтверджених випадків зараження Covid-19 в країні досягла 12 тис. 547. Як повідомив у суботу вірменський єдиний інформаційний центр, за добу померли сім пацієнтів з Covid-19, загальна кількість летальних результатів після зараження коронавірусом у Вірменії досягла 259 людей.

Щоденне зростання кількості заражень коронавірусом понад 500 людей відзначається в Вірменії п'ятий день поспіль. 1 червня стало відомо, що Covid-19 заразився прем'єр Пашинян.