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КНДР підірвала офіс зв'язку на кордоні з Кореєю

КНДР підірвала офіс зв'язку на кордоні з Кореєю
13:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Yonhap
Військові Північної Кореї підірвали Міжкорейський офіс зв&#39;язку, який розташований на кордоні з Південною Корею. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на джерела в армії Південної Кореї.

"Схоже на те, що у вівторок Північна Корея підірвала Міжкорейський офіс зв'язку у прикордонному місті Кесон", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, в районі будівлі офісу було чутно вибух й задимлення.

Згодом стало відомо, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін розпорядився провести екстрену зустріч Ради національної безпеки після підриву КНДР Міжкорейського офісу зв'язку.

Зазначається, що днями міжкорейська напруга почала стрімко зростати після того як Північна Корея звинуватила Південну у бездіяльності коли перебіжчики з Пхеньяна на кордоні почали запускати повітряні кульки, до яких були прив’язані листівки з текстами проти режиму лідера Кім Чен Ина.

Кім Е Чжон, сестра лідера КНДР, заявила про те, що до відповіді на дії Південної Кореї може бути залучена армія. Генштаб армії комуністичної Північної Кореї увечері 15 червня оприлюднив заяву про наміри ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю.

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КНДР, Корея, Вибух.

Автор:

Телеграф
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