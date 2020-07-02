Трагедія на нефритовій шахті у М'янмі: загинули більше ста гірників (Фото)

В результаті зсуву на нефритової шахті в північній частині М'янми загинуло щонайменше 113 осіб.

Сьогодні, 2 липня, на шахті з видобутку нефриту у штаті Качин, що знаходиться на півночі М'янми, стався зсув ґрунту внаслідок сильних злив.

Про це повідомила Служба з надзвичайних ситуацій М'янми, передає Al Jazeera.

Служба відзначає, що зсув на шахті з нефриту на півночі М'янми забрав життя щонайменше 113 людей і попереджає, що кількість загиблих, ймовірно, зросте ще більше.

"Гірників, які видобували нефрит, накрила хвиля бруду. Загалом вже було знайдено 113 тіл", - йдеться у заяві.

38-річний шахтар з цього району Маун Хаїнг сказав, що побачив високу купу відходів, яка виглядала на межі колапсу і збирався сфотографуватися, але люди почали кричати "біжи, біжи!"

"Протягом хвилини всі люди на дні просто зникли", - сказав він телефоном інформаційного агентства Reuters.

Як відомо, М'янма є найбільшим джерелом для видобутку нефриту, проте, за останні роки в країні сталося декілька смертельних інцидентів. Так, минулого року загинули понад 100 гірників у різних шахтах.