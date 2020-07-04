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На півдні Японії сильні зливи затопили вулиці та зруйнували будинки

На півдні Японії сильні зливи затопили вулиці та зруйнували будинки
08:15 Сьогодні Телеграф
У суботу вранці проливні дощі обвалилися на південний регіон Японії, в префектурах Кумамото і Кагосіма сталася повінь. Про це повідомляє NHK.

Упродовж однієї години в частині префектури Кумамото випало понад 100 мм дощу. Метеорологи відзначають, що це найпотужніша злива за останнє десятиріччя. Річка Кума на півдні Кумамото вийшла з берегів, міст розмитий.

Аварійні служби кажуть, що отримали понад 100 дзвінків з проханням про порятунок. Також зазначається, що потік води зніс кілька будинків, і зв'язок з понад 10 особами втрачено.

За даними BBC, японська влада наказала евакуюватися майже 800 тисячам людей з трьох міст  - Кагосіма, Кірісіма і Айри. Найбільше від повені постраждають населені пункти, розташовані в низинних районах.

Раніше японське метеорологічне агентство оприлюднило попередження про надзвичайні ситуації у зв'язку з сильними дощами в районах префектур Кумамото і Кагосіма в регіоні Кюсю

Нагадаємо: в кінці червня повінь на західній Україні знищила близько 22 тисяч домогосподарств та присадибних ділянок.

Фото: Yoshio Tsunoda/Globallookpress

 

 

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Японія, Негода, Повінь.

Автор:

Телеграф
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